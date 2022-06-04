Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün içindeki buhar borularının delinmesi sunucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyes Bulvarı üzerinde sabah meydana gelen olayda seyir halindeki bir minibüsün kaloriferine bağlı buhar borusu delindi. Borulardaki sıcak sudan çıkar buhar nedeniyle 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.