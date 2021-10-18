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Mimsin Bölgesi alt yapı ve üst yapı ile komple yenilendi

Şirintepe Malazgirt Bulvarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, Mimsin’de 4,5 kilometre yol ve 10 kilometrede yaya yolu yaparak rekor hizmetlerine devam ediyor.

KAYSERİ 18.10.2021, 15:26
Mimsin Bölgesi alt yapı ve üst yapı ile komple yenilendi

Şirintepe Malazgirt Bulvarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, Mimsin’de 4,5 kilometre yol ve 10 kilometrede yaya yolu yaparak rekor hizmetlerine devam ediyor.

Projeleri hızla tamamladıklarını ve ilçenin yollarını yenilediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şirintepe Malazgirt Bulvarı’nda tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceledim. Mimsin Mahallemizde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. İldem TOKİ bölgesinde buradan geçiş var. O yüzden burası oldukça yoğun kullanılan bir bölge olduğu için yıpranmıştı. Asfaltını, kaldırımını, refüjlerini değiştirdik. Sadece Malazgirt Bulvarı değil aynı zamanda da arka sokaklarımızda da toplam 4,5 kilometre yol yaptık. 10 kilometrede kaldırım yaptık aynı zamanda ağaçlandırma faaliyetimiz oldu. Refüj komple ağaçlandırıldı. İki adet kavşak yaptık. Eski beton direkleri galvanizli direkler ile değiştirdik. Havai hatları yer altına aldık. Eksi asbest içme suyu borularının tamamını yeniledik. İnşallah buralar çok daha güzel bir hale gelecek. Vatandaşlarımızın konforunu sağlayacak şekilde hareket ediyoruz. İki tane yeni kavşak ile kazaların daha aza indirilmesi için güzel bir oluşum oldu. Yaklaşık 3 aydır çalışıyorduk. Vatandaşlarımız belki yorulmuş olabilir ama uzun süre 20-30 yıl kullanılacak güzel bir hale gelmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Vatandaşlarımızı da uyarmak istiyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım” dedi.

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