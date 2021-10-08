banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Mimarsinan OSB MYO Projesinin Mimari Tasarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kayseri Üniversitesi tarafından Mimarsinan OSB’ye kurulması planlanan Mimarsinan OSB MYO için proje mimari tasarım değerlendirme toplantısı yapıldı.

KAYSERİ 08.10.2021, 16:09
Mimarsinan OSB MYO Projesinin Mimari Tasarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kayseri Üniversitesi tarafından Mimarsinan OSB’ye kurulması planlanan Mimarsinan OSB MYO için proje mimari tasarım değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kayseri Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi’nden konu üzerinde çalışan bir ekip, Mimarsinan OSB MYO’na ait projenin mimari tasarım ve ön proje çalışmalarıyla ilgili üniversitenin üst yönetimi ile Mimarsinan OSB MYO bünyesine dahil edilecek programları olan Meslek Yüksekokullarının müdürlerine konuyla ilgili bir sunum yaptılar.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1