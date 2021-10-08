Mimarsinan OSB MYO Projesinin Mimari Tasarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kayseri Üniversitesi tarafından Mimarsinan OSB’ye kurulması planlanan Mimarsinan OSB MYO için proje mimari tasarım değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kayseri Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi’nden konu üzerinde çalışan bir ekip, Mimarsinan OSB MYO’na ait projenin mimari tasarım ve ön proje çalışmalarıyla ilgili üniversitenin üst yönetimi ile Mimarsinan OSB MYO bünyesine dahil edilecek programları olan Meslek Yüksekokullarının müdürlerine konuyla ilgili bir sunum yaptılar.