Milyarlık Forum Kayseri AVM’deki sunta kaldırıldı

2011 yılında bugünün değerinde milyarlarca lira yatırım yapılarak görkemli bir tören ile Kayseri’de hizmet vermeye başlayan Forum Kayseri’nin kapısına soğuğu önlemek için konulan ’sunta’ kaldırıldı.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve şimdinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin çalışmasıyla, Kayseri Şehir Stadı yıkılarak yerine inşa edilen Forum Kayseri 10 yılı geçkin süredir kentte hizmet veriyor. Dönem dönem WC yanına konulan mescidiyle ve çatısının akmasıyla gündeme gelen Forum Kayseri Alışveriş Merkezi (AVM), açıldıktan kısa bir süre sonra Hollanda şirketi olan Multi Development; 900 milyon euro borcuna karşılık Amerikalı Blackstone şirketine satılmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebiyle zor günler geçiren tüm dünya genelindeki AVM’ler, artan maliyetler karşısında kendilerine kısa vadeli çözüm yolları bulmaya çalışıyor. 3 ayrı giriş kapısı bulunan Forum Kayseri AVM’de 67 bin metrekare kiralık alan bulunurken, ana giriş kapısına soğuğu önlemek için konulan sunta kaldırıldı.