banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Milli takım seçmelerinin Kayseri etabı yarın

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmelerinin Kayseri etabı yarın gerçekleştirilecek.

KAYSERİ 17.09.2021, 15:34
Milli takım seçmelerinin Kayseri etabı yarın

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmelerinin Kayseri etabı yarın gerçekleştirilecek.

Kayseri Kadir Has Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi dış sahada yarın saat 13.00’te oynanacak seçme maçı ile devam edecek olan 15 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene de TFF’nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor. Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon, 4 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı’na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0