Milli sporculara burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkânı sağlayan mutabakat metninin ardından, dün de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imzaladıkları mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcuların, gençlerin hizmetine dahil ettiklerini ifade etti.

“Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” temalı bir mutabakat adımı atıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu mutabakatla milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtıklarını, gençler hem sportif kariyer hem de akademik kariyer yapma imkânı sunduklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu, yükseköğretim bursunun, sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu, hedeflerinin bütün eğitim basamaklarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının tamamlanması olduğunu ifade ederek, imzalanan son protokolle, sporcu bursunun kapsamını geliştiriyor ve bu uygulamaya ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini kaydetti.