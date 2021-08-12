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Milli Hentbolcu Kübranur Cesur’un ameliyatı başarılı geçti

Türkiye Hentbol Milli Takımı oyuncusu Kübranur Cesur’un Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde yapılan ön çapraz bağ ameliyatı başarılı geçti.

KAYSERİ 12.08.2021, 18:02
Milli Hentbolcu Kübranur Cesur’un ameliyatı başarılı geçti

Türkiye Hentbol Milli Takımı oyuncusu Kübranur Cesur’un Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde yapılan ön çapraz bağ ameliyatı başarılı geçti.

Hentbol Milli takımında oynayan Kübranur Cesur’un ön çapraz bağ operasyonu, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu başarılı geçen operasyon sonrası, sporcunun 30 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 2,5 ayın sonunda koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcunun yaklaşık 7-8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.
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