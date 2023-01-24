Milli Eğitim Müdürü Teltik: " Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz"

Özel Tekden Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik; "Yarışmalara nitelikli projelerle katılım olduğu takdirde Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Olimpiyatlar ile ilgili farkındalık oluşturmak için uzman eğitimciler tarafından okulun konferans salonunda sunum gerçekleştirildi. Kentteki Matematik öğretmenlerinin davet edildiği programın açılışında konuşan Okul Müdürü Naci Bayat; "17 öğrencimiz olimpiyat çalışmalarına katılma hakkı kazandı. Şuanda bu öğrencilerimizden 7 tanesiyle internet üzerinden İstanbul kaynaklı hocalarımızla olimpiyat çalışmasına devam ediyoruz. Öğrencilerimizi fire vermeden mutlu şekilde bu çalışmayı icra ettiklerini gördük. Öyleyse dedik ki; ’İlimiz neden kabuğunu yırtıp 200 olsun’ istedik. Onun için burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise, ülke genelinde başarıyı artırmak için çalışmaların devam edeceğini kaydederek; "Geçen sene bölge düzeyinde yarışmalara katılımı başvurusunda Türkiye 5.’siydik. Nüfusa oranlarsak zannedersem birinciyiz. Lisede yine başvurularda Türkiye içerisinde ilk 5 içinde yer aldık. Bölgede birinci olduk. Ulusal düzeyde bir başarı elde edemedik, üzgünüz. Bunda katılımın az olmasının etkisi var. Her ne kadar fazlaysa da nitelikli projelerle katılım olduğu takdirde Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından uzman eğitimciler tarafından sunum gerçekleştirildi.