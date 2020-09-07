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Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulunda incelemelerde bulundu
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CELALETTİN EKİNCİ, AYŞEGÜL PÜRNEK ANAOKULU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
KAYSERİ 07.09.2020, 16:22
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İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulu’nda incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların açılmasından önce ziyaretlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulu’nda alınan önlemler ve kullanılan malzemeleri inceleyerek sınıfları gezdi.
Ekinci, ziyaretin sonunda anaokulu öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısına katıldı.
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