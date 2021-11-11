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Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erciyes’e 3 bin fidan dikildi

Kayseri’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Gelece Nefes, Dünyaya Nefes’ teması ile Erciyes Dağı’nda yapılan dikim etkinliğinde 3 bin fidan toprakla buluştu.

KAYSERİ 11.11.2021, 15:59
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erciyes’e 3 bin fidan dikildi

Kayseri’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Gelece Nefes, Dünyaya Nefes’ teması ile Erciyes Dağı’nda yapılan dikim etkinliğinde 3 bin fidan toprakla buluştu.

Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

2021 sonuna kadar Kayseri’de 1.5 milyon fidan dikimi yapılacağını söyleyen Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, “Bilindiği üzere 7 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Bu doğrultuda ülkemizin ormanlık sahalarını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak için her yıl kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü 2019 ve 2020 yıllarında ‘Gelece Nefes, Dünyaya Nefes’ ağaçlandırma projesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile binlerce farklı lokasyonda dikim etkinlikleri gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızla beraber milyonlarca fidan toprakla buluşturulmuştur. Pandemi önlemleri çerçevesinde yapılacak etkinlik bu yıl da 11.11.2021 gününde yapılan dikim etkinlikleri, bütün illerimizde olduğu gibi Kayseri’de de gerçekleştiriliyor. İç Anadolu’nun en yüksek dağı ve Türkiye’nin incisi olan Erciyes Dağı’nda geçen yıl valimizin verdiği talimat ile 2021 yılı sonuna kadar 1.5 milyon adet fidan dikilecektir. Bugüne kadar bu fidanlardan 850 bin adedi toprakla buluşturuldu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşile her zaman olan sevdası ve ağaç konusundaki hassasiyeti hepimizin malumu. Bu açıdan da adeta 11.11 tarihi bizim için her sene milyonlarca ağacı dikmek için önemli ve motive edici bir proje. Sivil Toplum Teşkilatlarımızla, gençlerimizle ve vatandaşlarımızla el ele vermek sureti ile bu çalışmaları yapıyoruz. Her bir kurum ve kuruluşumuzun, bugün bu alanda yaptıkları çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ormanların korunmasının herkesin görevi olduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın ise, “Bugün gerçekten Erciyesimiz adına, Kayserimiz adına özel bir gün yaşıyoruz diye düşünüyorum. Geçen sene Orman Bölge Müdürlüğümüze Erciyes için bir çalışma yapalım, buraya 1.5 milyon ağaç dikelim demiştik. Çalışmalarını tamamladı arkadaşlarımız, kendilerine teşekkür ediyoruz. Orman dikmek çok önemli ama var olan ormanı korumak daha da önemli. Emek verdiğimiz ve büyük güçlükle yetiştirdiğimiz ormanları çok basit olaylarla, ihmalkarlıklarla heba ediyorsak bunu da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Ormanları korumak hepimizin görevi, dikkatli olmak zorundayız. Ormanlar milli servetimiz bu yüzden gerekli dikkati herkesin göstermesini özellikle istirham ediyorum. Ben hayırlı olsun bu çalışmalar diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından fidan dikimi yapıldı.

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