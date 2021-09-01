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Milletvekili Özdemir’den İncetoprak’a tebrik

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Adnan İncetoprak’ı tebrik etti.

KAYSERİ 01.09.2021, 14:14
Milletvekili Özdemir’den İncetoprak’a tebrik

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Adnan İncetoprak’ı tebrik etti.

Milletvekili İsmail Özdemir mesajında; "Sayın genel başkanımızın takdir ve tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı’na atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Rabbimizden; Milliyet.i Hareketin sevdamız olan Kayseri’deki gayretini ve başarısını artırmasını, Cumhur İttifakı’nın milletimiz için üstlendiği büyük sorumlulukta muvaffakiyetini bizlerden esirgememesini temenni ederek selam ve satgılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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