Miguel Cardoso Konyaspor’a karşı yok

Yukatel Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, Konyaspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserispor’da Miguel Cardoso, Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Ligin 13. haftasında Gaziantep FK maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 53. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cardoso, yarın oynayacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Geride kalan 13 haftada bütün maçlarda forma giyen Miguel Cardoso, İstanbulspor, Antalyaspor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gördü.