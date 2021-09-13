Miguel Cardoso golle tanıştı

Yukatel Kayserispor’Un yeni transferlerinden Miguel Filipe Cardoso 4. maçında golle tanıştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 4. haftasında sahasında oynadığı Kasımpaşa’yı Bernard Mensah ve Miguel Cardoso’nun golleri ile 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa maçında yedek olarak başlayan Portekizli oyuncu Miguel Cardoso karşılaşmanın 66.dakikasında Emre Başsan’ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra hücumda etkili olan Cardoso karşılaşmanın 90+3.dakikasında Manuel Fernandes’in asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0 yapan isim oldu. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Cardoso sarı kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Miguel Filipe Cordoso, “Taraftarımızla önemli bir galibiyet aldık. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Savaşmaya ve çalışmaya devam edeceğim” dedi.