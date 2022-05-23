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Miguel Cardoso 4. golünü attı
Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki dördüncü golünü attı.
KAYSERİ 23.05.2022, 17:45
Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki dördüncü golünü attı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 38. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 kaybetti. Kayserispor’un Sivasspor maçında tek golünü Miguel Cardoso kaydetti. Sivasspor maçında sahaya onbirde başlayan Miguel Cardoso karşılaşmanın 56.dakikasında takımı adına gol atarak skoru 1-1 yapan isim olmuştu.
Cardoso bu sezon Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başardı.