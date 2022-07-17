Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kayseri’de mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı Mimarsinan Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada M.S.B.’nin sürücüsü olduğu 38 DS 430 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücü M.S.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.