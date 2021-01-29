MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, belediyenin 2020 yılında yaptığı faaliyetler ve 2021 yılında yapılacak projeler ile ilgili basın açıklaması yaptı. Baki Bayrak yaptığı basın açıklamasında, “En uzak belediye olarak bazı zorluklar çeksek de projelerimizi üretiyoruz” dedi.

MHP İl Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçe Başkanı Hayrullah Kökoğlu, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Cumhur İttifakı olarak her zaman biriz inşallah. Sarız Belediye Başkanımıza ve ittifakımıza güvenimiz tamdır. Belediye başkanımızın her zaman yanında duran Cumhur İttifakı’nın 2 ilçe başkanımıza ve burada bulunan bütün meclis üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum çünkü hepiniz biliyorsunuz ki belediye demek hizmet demek. Hizmet kelimesi bir cümledir ama binlerce sayfa altı doldurulacak bir cümledir. O nedenle ne kadar çok hizmet ederseniz, halkın ve hakkın yanında olursanız anlayışıyla çalışan, mücadele eden bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada kıymetli belediye başkanımıza 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri sizlerle buluşturmak bizim görevimizdi. Bundan da ev sahibi olarak mutlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Sarız’ın en uzak ilçe olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşasalar da projelerinin devam ettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ve MHP Sarız İlçe Başkanımız Hayrullah Kökoğlu’na ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber buradayız. Katılımları için teşekkür ederim. Kıymetli büyüklerimiz milletvekillerimize bize vermiş oldukları desteklerden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür ederim. İlçemiz 9 bin 500 nüfusa sahip küçük ölçekli bir ilçe ve Sarız Kayseri’nin en uzak ilçesi olarak bilinmektedir. Bizler de uzak olmanın verdiği sıkıntıları haliyle faaliyetlerde ve yaptığımız işlerde zorluk çekebiliyoruz ama projelerimizi devam ettiriyoruz. Biz de yaptığımız şeyleri kendimizce dillendirmek istiyoruz. Tabi yapamadıklarımız da var, pandeminin vermiş olduğu etkiler var, ekonomik olarak yetersiz olduğumuz şeyler var ama seçim beyannamemiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda da aşama aşama öncelik ihtiyaçtan ikinci ihtiyaca doğru hareket ederek, bir yol izliyoruz. Bu çerçevede de 2020 yılında Sarız ilçesinde neler yaptık ve 2021 yılında neler yapacağız vatandaşlarımıza hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından takdim ediyoruz.”

AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ise, “Sarız, Cumhur İttifakı’nın vücut bulduğu bir yer tam anlamıyla. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Rabbim utandırmasın. Biz Cumhur İttifakı olarak, başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Birlik beraberliğimizi koruyarak, sonuna kadar gideceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçe Başkanı Hayrullah Kökoğlu da, “Başkanım zaten söylemesi gerekeni söyledi. Biz de diyoruz ki mutlu yarınlara mutlu girebilmemiz için Cumhur İttifakı’nın devam etmesi lazım. Biz bir bütün halinde yolumuza devam ediyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Konuşmaların ardından Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapımı devam edecek olan projeler hakkında bilgiler verdi.