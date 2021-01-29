banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
3 milletvekili CHP'den istifa etti
3 milletvekili CHP'den istifa etti
Ölen kuşuna böyle ağladı:
Ölen kuşuna böyle ağladı: "Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen"
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...

MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, belediyenin 2020 yılında yaptığı faaliyetler ve 2021 yılında yapılacak projeler ile ilgili basın açıklaması yaptı. Baki Bayrak yaptığı basın açıklamasında, “En uzak belediye olarak bazı zorluklar çeksek de projelerimizi üretiyoruz” dedi.

KAYSERİ 29.01.2021, 16:03
MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, belediyenin 2020 yılında yaptığı faaliyetler ve 2021 yılında yapılacak projeler ile ilgili basın açıklaması yaptı. Baki Bayrak yaptığı basın açıklamasında, “En uzak belediye olarak bazı zorluklar çeksek de projelerimizi üretiyoruz” dedi.

MHP İl Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçe Başkanı Hayrullah Kökoğlu, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Cumhur İttifakı olarak her zaman biriz inşallah. Sarız Belediye Başkanımıza ve ittifakımıza güvenimiz tamdır. Belediye başkanımızın her zaman yanında duran Cumhur İttifakı’nın 2 ilçe başkanımıza ve burada bulunan bütün meclis üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum çünkü hepiniz biliyorsunuz ki belediye demek hizmet demek. Hizmet kelimesi bir cümledir ama binlerce sayfa altı doldurulacak bir cümledir. O nedenle ne kadar çok hizmet ederseniz, halkın ve hakkın yanında olursanız anlayışıyla çalışan, mücadele eden bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada kıymetli belediye başkanımıza 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri sizlerle buluşturmak bizim görevimizdi. Bundan da ev sahibi olarak mutlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Sarız’ın en uzak ilçe olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşasalar da projelerinin devam ettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ve MHP Sarız İlçe Başkanımız Hayrullah Kökoğlu’na ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber buradayız. Katılımları için teşekkür ederim. Kıymetli büyüklerimiz milletvekillerimize bize vermiş oldukları desteklerden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür ederim. İlçemiz 9 bin 500 nüfusa sahip küçük ölçekli bir ilçe ve Sarız Kayseri’nin en uzak ilçesi olarak bilinmektedir. Bizler de uzak olmanın verdiği sıkıntıları haliyle faaliyetlerde ve yaptığımız işlerde zorluk çekebiliyoruz ama projelerimizi devam ettiriyoruz. Biz de yaptığımız şeyleri kendimizce dillendirmek istiyoruz. Tabi yapamadıklarımız da var, pandeminin vermiş olduğu etkiler var, ekonomik olarak yetersiz olduğumuz şeyler var ama seçim beyannamemiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda da aşama aşama öncelik ihtiyaçtan ikinci ihtiyaca doğru hareket ederek, bir yol izliyoruz. Bu çerçevede de 2020 yılında Sarız ilçesinde neler yaptık ve 2021 yılında neler yapacağız vatandaşlarımıza hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından takdim ediyoruz.”

AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ise, “Sarız, Cumhur İttifakı’nın vücut bulduğu bir yer tam anlamıyla. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Rabbim utandırmasın. Biz Cumhur İttifakı olarak, başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Birlik beraberliğimizi koruyarak, sonuna kadar gideceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Sarız İlçe Başkanı Hayrullah Kökoğlu da, “Başkanım zaten söylemesi gerekeni söyledi. Biz de diyoruz ki mutlu yarınlara mutlu girebilmemiz için Cumhur İttifakı’nın devam etmesi lazım. Biz bir bütün halinde yolumuza devam ediyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Konuşmaların ardından Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapımı devam edecek olan projeler hakkında bilgiler verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13