MHP’li Özdemir’den teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol’a düzenledikleri Savunma Sanayi Sempozyumu nedeniyle sosyal medya hesabından teşekkür etti.

İsmail Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri’de 13 Ekim 2022’de gerçekleştirilen Savunma Sanayi Sempozyumu ile ilgili bizleri ziyaret eden MMO Kayseri Şube Başkanı Sayın Süleyman Varol’a teşekkür ediyorum. Sempozyum sonrasında Kayseri’de faaliyet gösteren yaklaşık 20 firmamızın, savunma sanayi alanında öne çıkan ve küresel

çapta tanınan şirketlerimizle ortaklık anlaşması imzaladığını öğrenmekten son derece memnun oldum. Kayseri’nin

potansiyelini geliştirecek, yeni iş ve istihdam oluşturacak çalışmaların yanında şehrimizin daha iyi seviyeye çıkmasına

vesile olacak her türlü proje ve faaliyeti bundan önce olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam

edeceğiz."