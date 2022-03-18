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MHP’li Özdemir: "Para ve silaha karşı galip gelebilecek olan, insanlığın bizatihi kendisidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; uluslararası anlaşmalar hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasında, yirmi günü aşkın süredir Ukrayna ve Rusya arasında devam etmekte olan savaşın giderek şiddetlenmekte olduğuna değinerek; “24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ne yazık ki sivil can kayıpları artmakta, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlar vicdanları sızlatmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açıkladığı son verilere göre bugüne kadar 3.063.095 mültecinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiği kaydedilmektedir” dedi.

KAYSERİ 18.03.2022, 11:22
MHP’li Özdemir: "Para ve silaha karşı galip gelebilecek olan, insanlığın bizatihi kendisidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; uluslararası anlaşmalar hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasında, yirmi günü aşkın süredir Ukrayna ve Rusya arasında devam etmekte olan savaşın giderek şiddetlenmekte olduğuna değinerek; “24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ne yazık ki sivil can kayıpları artmakta, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlar vicdanları sızlatmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açıkladığı son verilere göre bugüne kadar 3.063.095 mültecinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiği kaydedilmektedir” dedi.

TÜRKİYE, BARIŞ VE DİYALOGDAN YANA OLAN DURUŞUNU DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIDIR

Ülkelerini terk etmek durumunda kalan Ukraynalı sayısının tarafların herhangi bir anlaşmaya ulaşamamaları hâlinde günden güne artabileceğini belirten Özdemir; “Bu sebeple taraflar arasında acil bir ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplum sorumlu ve hassasiyetle hareket eden bir tutum takınmalıdır. Bu bağlamda ülkemizin tutumu ise açıktır. Türkiye, barış ve diyalogdan yana olan duruşunu devam ettirmekte kararlıdır; bu yönde attığı adımlar doğru, tutarlı ve yerinde olduğu gibi her çevrenin takdirini kazanmıştır” açıklamasında bulundu.

BAZI ÜLKELER UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİN DERİNLEŞMESİNİ ARZULAMAKTA

Bazı ülkelerin krizin derinleşmesini arzular yönde tutum benimsemekte olduğunu ifade eden Özdemir; “Rusya aylar öncesinde Ukrayna sınırına askerî yığınak yapmaya başlamışken Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda ümitvar açıklamalar yapan ülkeler, bugün Ukrayna’nın NATO’ya üye olamayacağına söylemektedir. Hatta Ukrayna’nın talep ettiği, uçuşa yasak bölgelerin ilan edilerek sivillerin tahliyesi başta olmak üzere, en azından ülkede bazı yerlerde güvenli alanların oluşturulması girişimleri de karşılıksız bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA VE RUSYA SİYASİ, TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN BULUNDUĞU KOMŞU ÜLKELERİMİZDİR

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir; Kırım’ın işgal edildiğinde ses çıkarmayanların, Ukrayna’nın ilave tehdit ve tehlikelerle yüzleşmek durumunda kalınca içi boş vaatlerle samimiyetten uzak bir politika izlemekte olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla, Ukrayna ve Rusya arasında var olan anlaşmazlığın tarafların sadece kendi çıkar ve beklentileri ölçüsünde değerlendirilerek nihai bir barışın tesisi bölgesel ve küresel istikrar açısından öneme sahiptir. Hem Ukrayna hem Rusya siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bulunduğu komşu ülkelerimizdir, bu sebeple birini diğerine tercih etmek gibi bir niyetimiz ve tavrımız olamayacaktır" diye konuştu.

PARA VE SİLAHA KARŞI GALİP GELEBİLECEK OLAN, İNSANLIĞIN BİZATİHİ KENDİSİDİR

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan saflaşma ve savaşın bir tarafında silah diğer tarafındaysa para olduğunu ifade eden Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “Zira silahla yapılmak istenen, ölüm üzerinden bir başka tarafı terbiye etmek; parayla yapılmak istenense yaptırımlar üzerinden yokluk ve kıtlıkla sonuç almaya çalışmaktır. İşte bu şartlar altında, Türkiye olarak insanı merkeze alan bir yaklaşıma sahip olduğumuz ve bizim nazarımızda öncelikli şartın da insanı yaşatmak olduğu gerçeğini dünyanın bilmesi gerekir. Zira para ve silaha karşı galip gelebilecek olan, insanlığın bizatihi kendisidir" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN, YAPICI TAVRI ULUSLARARASI KAMUOYUNUN DİKKATİNİ VE TAKDİRİNİ TOPLAMIŞTIR

Uluslararası kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran Antalya Diplomasi Forumu’nun, krizlerin çözümü kapsamında Türkiye’nin yapıcı ve diyalogdan yana olan duruşunu bir kez daha tescillemiş olduğuna dikkat çeken Özdemir; “Türkiye, yükselen bir değer olduğu gibi, anlaşmazlıkların çözümünde hakem olabilecek potansiyele sahip olduğunu tescillemiştir. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok sayıda devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel sorunların ele alınması imkânı doğmuştur. Bu gelişmeler ülkemizin küresel bir güç konumuna doğru ilerlediğini açıkça işaret etmektedir.” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin, yapıcı tavrının uluslararası kamuoyunun dikkatini ve takdirini topladığını belirten Özdemir, Türkiye’nin, krizlerin çözümü noktasında diplomasi, barış ve istikrardan yana olan örnek ve öncü bir vasıfta olduğunu göstermiş olduğuna işaret ederek, “Antalya’da gerçekleştirilen zirve göstermiştir ki barışın, istikrarın ve güvenin bir anahtarı da dünya üzerinde bugün Türkiye’nin elindedir. Antalya Diplomasi Forumu bu gerçekliğin görülmesine vesile olmuş, önümüzdeki yıllarda daha başarılı geçeceği şimdiden anlaşılan yeni kapıları da aralamıştır. Bizler bütün bu gayretlerinden ötürü Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun şahsında tüm dışişleri camiamızı tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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