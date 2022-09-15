MHP’li Özdemir: “Kayseri her yönden tarihi bir güne hazırlanıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kayseri mitingiyle ilgili olarak, “Kayseri her yönden tarihi bir güne hazırlanıyor” dedi.

MHP Kayseri İl Teşkilatı düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve parti üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Kayseri her yönden tarihi bir güne hazırlanıyor. 18 Eylül 2022 tarihi sadece şehrimizin ilerleyen yıllarda gerçekleştirdiği bir siyasi etkinlik olmaktan daha çok Türk demokrasisine mührünü vuracak ve Türk milletinin ümidi olan Genel Başkanımızı bir şehrin bağrına nasıl bastığını ve bu şehirden hep birlikte tüm cihana nasıl haykırdığını gösterecektir. Türk milletinin düşmanı tarihten bu yana hiçte az olmadı, çok oldu. Ancak bu gün Türk milletini savunan MHP’nin düşmanı da çoktur. Biz hasmımızı biliyoruz ama sevdalısı olduğumuz Türk milletinin ferasetini de biliyoruz. İnancımızı güçlendiren, mücadelemizdeki azim ve kararlılığımızı pekiştirende zaten Türk milletinin bize beslediği sevgi, saygı ve muhabbetten kaynaklanıyor. Böylesi bir süreç içerisinde de gayretimiz yine Türk milleti içindir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu günden bu yana iradesini, samimiyetini ve gücünü sadece Türk milletinden almıştır" dedi.

Özdemir, "Zillet ittifakının terör örgütü uzantısı HDP’ye bakanlık verileceği ile alakalı tartışmalarının olduğu bir dönemde bakıyorsunuz ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapan bir şahıs çıkıyor ve MHP’ye de bakanlık verilir gibi söylemlerle yine FETÖ tarzı bir yaklaşımla Milliyetçi Hareketi, HDP ile yan yana getirmeye çalışıyor. Bizim duruşumuzu sadece feraset sahibi insanlar anlar. Milliyetçi hareket bu zamana kadar ki hiçbir mücadelesinde dünyalık gaye gütmedi. 15 Temmuz’dan sonra o gün yaşadığımız tehlikeyle beraber karşı karşıya kaldığımız Suriye gibi Irak gibi bölgesel tehlikelerle sadece terör değil diğer bölgesel tehlikelerle de milletimizden aldığımız yetkiyle biz milletimizin iradesiyle iktidar olmuş AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakını kurduk ve bunu asla siyasi bir pazarlık haline getirmedik, getirmeyiz” diye konuştu.

“Genel başkanımızı öyle bir ağırlayacağız ki tüm Türkiye bizi konuşacak”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “İP’li bir tanesi çıktı, ’Sizin Kayseri Meydanı’nda göstereceğiniz en büyük şey o pankartlar, posterler’ dedi ya; o İP’lilere öyle bir şamar vuracağız ki akılları şaşacak. Bunu çok kalpten söylüyorum. Ben inanıyorum. Burada 800 kişiye yakın teşkilat mensubumuz var. Her birimiz aktif görevliyiz. Baki Ersoy 100 kişi getirse, teşkilattaki herkes 100 kişi getirse 800 çarpı 100, 80 bin kişi yapar. Bu meydana 80 bin kişi yeter mi? Hareketin lideri geliyor yetmez. 180 bin kişiyle miting yaparız bu meydanda. Bizim inandıktan, kenetlendikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Şayet inanıyorsak hiçbir şey hayal değil. Ben bugün o meydanı gözümün önünde canlandırıyorum. Allah şahit geceleri rüyama giriyor. Genel başkanımızı öyle bir ağırlayacağız ki tüm Türkiye bizi konuşacak. Bizler çocukluğumuzdan bugüne kadar bu davaya inanmış ülkücüleriz. Ülkücüler inandığı zaman her şeyi yapar. Önümüzde kocaman bir 60 saat var. 60 saat boyunca herkes rehberindeki insanları arasın. Türk dünyasının liderinin geldiğini haber versin, davet etsin. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin dünyaya ve Türkiye’ye vereceği mesajları omuz omuza dinlemeye davet etsin” ifadelerini kullandı.