banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

MHP’li Özdemir: "Bünyan’a Açık Hava Müzesi kurulmalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Açık Hava Müzesi kurulması için kanun teklifi verdi.

KAYSERİ 19.10.2021, 10:45
MHP’li Özdemir: "Bünyan’a Açık Hava Müzesi kurulmalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Açık Hava Müzesi kurulması için kanun teklifi verdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kanun teklifinin gerekçesinde Bünyan ilçe mezarlığında İlhanlı ve Selçuklu döneminden 22 adet mezar taşının kaldığını ve bunların da diğer Osmanlı mezarlarında olduğu gibi defin işlerine kapatılmadığı için yeni mezar yeri açma mücadelesinden dolayı büyük bir tahribata uğramakta olduğunu belirtti. Kanun teklifinde MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, “Türbelerin ayağa kaldırılması, çevrelerinin temizlenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Türk tarihi açısından büyük öneme sahip, Selçuklu ve İlhanlı dönemine ait mezar taşları lahit biçiminde yekpare taştan olduğu için başka yerlere taşındığına dair iddialar mevcuttur. Bu mezar taşlarının, restore edilerek türbenin etrafına konuşlandırılarak, defin işlemine kapatılmasının sağlanması ile bir açık hava müzesi oluşturulması gerekmektedir. Benzer şekilde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının da korunması uygun olacaktır. Benzerlerinin Ahlat’ta bulunduğu mezarların ve mezar taşlarının muhafazası tarihi ve kültürel varlığımızın muhafazası için de önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile Bünyan İlçesi Mezarlığı’nda bulunan Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerine ait mezarlar ve türbelerin korunması amacıyla Bünyan Açık Hava Müzesi Kurulmasının amaçlandığını belirterek, 1 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmaları tamamlaması gerektiğini belirtti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2