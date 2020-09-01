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MHP Teşkilatının acı günü
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MELİKGAZİ İLÇE TEŞKİLATI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEKİ ÇELEBİ TAŞ, COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.
KAYSERİ 01.09.2020, 11:59
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Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Çelebi Taş, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Taş’ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Melikgazi ilçe yöneticilerimizden Zeki Çelebi Taş hakka yürümüştür. Kendisi iyi bir ülkücü, cefakar bir dava adamıydı.Yüce Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun, başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.
MHP İl Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal ise; "Melikgazi İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyemiz Zeki Çelebi Taş Ağabeyimiz Covid -19 sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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