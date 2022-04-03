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MHP Milletvekili Ersoy: "İnsanlarda biraz merhamet, vicdan olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayserispor’un önceki yönetimine açılan dava ile ilgili, "Kulübü bu kadar kötü yönetip, futbolcularla ve sözleşmelerle alakalı ayyuka çıkan bir dönem bunu 7 yaşındaki çocuk da biliyor, 70 yaşındaki amca da biliyor. Ancak o arkadaş şimdi sağı solu arıyor. ‘Ben aklandım, benim bir şeyim yok. Böyle söylemlerde bulunuyor. Ben Baki Ersoy’um yarın bir gün ortaya çok başka şeyler koyarım. İnsanlarda birazcık merhamet, vicdan olacak" dedi.

KAYSERİ 03.04.2022, 15:12
MHP Milletvekili Ersoy: "İnsanlarda biraz merhamet, vicdan olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayserispor’un önceki yönetimine açılan dava ile ilgili, "Kulübü bu kadar kötü yönetip, futbolcularla ve sözleşmelerle alakalı ayyuka çıkan bir dönem bunu 7 yaşındaki çocuk da biliyor, 70 yaşındaki amca da biliyor. Ancak o arkadaş şimdi sağı solu arıyor. ‘Ben aklandım, benim bir şeyim yok. Böyle söylemlerde bulunuyor. Ben Baki Ersoy’um yarın bir gün ortaya çok başka şeyler koyarım. İnsanlarda birazcık merhamet, vicdan olacak" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını cevaplayan Milletvekili Baki Ersoy; Yukatel Kayserispor’un önceki yönetimi ile ilgili dava süreci hakkında bilgiler verdi. Birkaç yıl önce geçmiş başkan ve yönetimle ilgili savcılığa dilekçe verdiğini belirten Ersoy, "Ben 1-2 yıl önce geçmiş başkan ve yönetim kurulundan üyelerle alakalı suç duyurusunda bulundum, savcılığa dilekçeler verdim. Beni bu olayda müşteki yapmadılar. ‘Sen şikayetçisin, müşteki değilsin’ dediler. ‘Buradaki müşteki Kayserispor’ dediler. Bir araştırma ve soruşturma başladı. Müfettişler geldi ve incelemelerini yaptılar. Ben 400 bin TL yazmıştım ama yöneticilerin konaklama giderleri ile alakalı olarak 300 bin TL civarında bir usulsüzlük tespit ettiler. Ben adliyeye de hiç müdahil olmadım. Bir Allah’ın kulunu arayıp da ’bu dosya ne oldu?’ demedim. Çünkü ben gerekli şeyi yaptım. Ben birçok kez dedim ki; bu Kayserispor’u ilgilendiren bir şey ve Kayserispor’un bugünkü Başkanı Berna Başkan. Berna Başkan bana derse ki; ‘Bizim bir önceki dönemde görev yapan başkanla alakalı bir sıkıntımız yok. Oturduk, konuştuk ve anlaştık’ derse ben şikayetimi geri çekerim. Ancak ben ‘olduğuna inanıyorum’ dedi. Olduğuna inanıyorum dememin sebebi de bir önceki başkanın bana karşı olan söylemleridir. Yoksa ben kimseye ne iftira ederim, ne de suçlamaya kalkarım. Kaldı ki biz bu insanlarla geçmişte bir hukuku olan insanlarız. Yani ben kişisel anlamda zaten bir hasımlığım olsa bunu başka mecralarda da sürdürürüm. Bunu söylüyorum, böyle bir şey yok. Ancak diyorum ki; mevzu Kayserispor ise ve mevzu bana söylenenlerin dışında gelişen hadiseler ve rakamlarsa, bende gittim dilekçe verdim. Hukuk buna hükmetti" dedi.

"Bana ’dilekçelerini al’ diyen çok insan oldu"

O dönem kulübü kötü yöneten insanın şimdi ’Ben aklandım’ dediğini sözlerine ekleyen Ersoy, "Ben bu konaklamadan gerçekleşen usulsüzlüğün dışında da usulsüzlükler yapıldığını düşünüyorum. Ancak ben adli makamlarımızı belli bir töhmet altında bırakmak istememek adına bir şey söylemek istemiyorum. Dün sosyal mecradan ‘az daha zorlasalar kulüpten para alacaklarmış’ diye bir paylaşım yaptım. O kadar iyi yönetmişler. Bu konu burada biter mi? Benim nazarımda söylüyorum, bu burada bitmez. Bu burada bitmezden kastım şu; bu benim şahsi meselem değil. Bu şehrin meselesidir. Bu konu ile ilgili bazı arkadaşlar yazı yazıyorlar; ’uzlaşıldı, el sıkışıldı’ diye. Kim el sıkışmış? Kim uzlaşmış? Böyle bir şey yok. Eğer ki bir kişi ispat etsin böyle bir şeyi ve siz yine beni canlı yayına davet edin. Ben ne diyorsanız onu yapacağım. Bana ’dilekçelerini al’ diyen çok insan oldu. ’Şikayetini ger al’ diyen çok insan oldu. Almadım ve almayacağım. Ben attığım adımdan geri dönmem. Bir şey yapıyorsam da bunu kamuoyuna açıklarım. Bakın bu böyle oldu diye. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı bir bitsin. Mübarek Ramazan ayında kimseyi germek istemiyorum, kimseyi huzursuz etmek istemiyorum. Arkadaşlarımızla hep beraber istişare edelim. Bu kulüp şu anda zor durumda mı? Evet zor durumda. Bana göre yine bu kulübü zor duruma düşüren arkadaşlar bunlardır. O zaman ben Özhaseki Bakanın, eski başkanın ve mevcut başkanın olduğu bir ortamda yaklaşık 1 yıl önce dedim ki; ’sayın bakanım ‘söyleyin gereğini yapsın. Ben yaptığım her şeyin arkasındayım. Ben Baki Ersoy’um. Ben ’yaparım’ dediğim her şeyi yaparım.’ Kulübü bu kadar kötü yönetip, futbolcularla ve sözleşmelerle alakalı ayyuka çıkan bir dönem bunu 7 yaşındaki çocuk da biliyor, 70 yaşındaki amca da biliyor. Ancak o arkadaş şimdi sağı solu arıyor. ‘Ben aklandım, benim bir şeyim yok. Sadece 300 bin TL o paraya da gazetecileri götürmüştüm’ diyor. Böyle söylemlerde bulunuyor. Başka söylemlerde bulunuyor. Ben Baki Ersoy’um yarın bir gün ortaya çok başka şeyler koyarım. İnsanlarda birazcık merhamet, vicdan olacak. Herkesi kandırabilirsiniz ama Cenab-ı Allah’ı kandıramazsınız" ifadelerini kullandı.

"Yıllık 1 milyar TL getirisi olan projem var"

Kayseri’ye yıllık 1 milyar TL kazandıracak projesini de açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Yıllardır diyorum ki; 1 milyar TL yıllık getirisi olan bir projem var. Çevre yoldan 15 bin araç Doğu’ya 15 bin araç Batı’ya geçiyor. Orada belediyenin arazileri var karşılıklı. Dükkanları yapalım, camimiz olsun. Doğu’dan gelen adam pastırma ve sucuğu nereden alacak, Batı’dan gelen adam nereden alacak?" ifadelerini kullandı.

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