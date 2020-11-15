banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor’un yanındayız”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un yanında olduğunu söyledi.

KAYSERİ 15.11.2020, 08:52
3
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor’un yanındayız”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un yanında olduğunu söyledi.

Kayserispor taraftarı olan Baki Ersoy, geçen hafta oynanan Kayserispor-Hatayspor maçı sonrası PFDK’dan gelen cezayı ödeyeceğini açıkladı. Baki Ersoy , “Geçen hafta oynadığımız Hatayspor maçında Kapalıkale taraftarlarımızdan ötürü Kayserisporumuz’a TFF’den gelen 24.000 TL cezayı şahsımdan ödeyeceğim. Bu şehirde herkes üzerine düşen yükü almalı diye düşünüyorum. Çünkü başka Kayserispor yok ve Başkanımızın yanında olmalıyız” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
parçalı bulutlu
banner378