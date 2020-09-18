Mevlana Meydanı fikir yarışmasında sona yaklaşıldı
TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, ANAYURT MEYDANI OLARAK BİLİNEN MEVLANA MAHALLESİ MEYDANI İÇİN DÜZENLENEN ULUSAL FİKİR YARIŞMASININ JÜRİSİNİ ZİYARET EDEREK FİKİR ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDU.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anayurt Meydanı olarak bilinen Mevlana Mahallesi Meydanı için düzenlenen ulusal fikir yarışmasının jürisini ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nde gerçekleşen görüşmede Jüri Başkanı Prof. Dr. Kemal Demir ve Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik ile jüri üyeleriyle sohbet eden Başkan Yalçın, kent kimliği, kent ve meydanlar üzerine görüşlerini aktardı.
MEYDANIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Turgut Özal ile Cemil Baba Caddeleri arasında kalan Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi’ni de kapsayan alanda yeni baştan bir yaşam alanı ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, Mevlana Mahallesi Meydanı’na yepyeni bir görünüm kazandıracak.
57 projenin başvurduğu yarışmanın sonuçları 21 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.
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