Mevlana Mahallesi’ne Cami İçin Protokol
KAYSERİ’NİN NÜFUS YOĞUNLUĞU BAKIMINDAN EN BÜYÜK MAHALLESİ OLAN MEVLANA’DA MÜLKİYETİ TALAS BELEDİYESİNE AİT ARSA ÜZERİNE HAYIRSEVER BÜYÜKPERDAH AİLESİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK MUSTAFA-NACİYE BÜYÜKPERDAH CAMİ VE KUR’AN KURSU İÇİN PROTOKOL İMZALANDI.
Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana’da mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Büyükperdah Ailesi tarafından yaptırılacak Mustafa-Naciye Büyükperdah Cami ve Kur’an Kursu için protokol imzalandı.
Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen törene Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile hayırseverler Mustafa ve Naciye Büyükperdah katıldı.
Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırseverlere teşekkür ederek, “Talas’ın en fazla nüfusunun olduğu Mevlana Mahallemize yapacağınız bu cami ve Kur’an kursuna bölgenin gerçekten ihtiyacı vardı. Allah hayrınızı kabul etsin.” dedi.
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de hayırseverlere teşekkür etti.
Hayırsever Mustafa Büyükperdah ise kendisinin emekli bir öğretmen olduğunu belirterek, çocukların ve vatandaşların faydalanması için üstlendikleri cami ve Kur’an kursu yapımının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.
Konuşmaların ardından Mustafa Büyükperdah Camii ile Naciye Büyükperdah Kur’an Kursu yapımı için hazırlanan protokole imzalar kondu.
Bilginler Sokak ile Akbülbül Sokak kesişimine yaptırılacak cami ve Kur’an kursunun temeli, önümüzdeki günlerde atılarak yapımına başlanacak.
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