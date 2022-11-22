Metruk bina yıkılıyor, çevreye huzur ve güven geliyor

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Başlatılan uygulama ile kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk yapılar, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkılıyor.

İlçe genelindeki birçok metruk binanın yıkımını gerçekleştiren Talas Belediyesi, bu kez de hem yapı güvenliği taşımayan hem de bölgede huzursuzluk oluşturan 10 katlı binanın yıkımına başladı. Yenidoğan Mahallesinde yer alan ‘Pembe Köşk’ apartmanının tepesine indirilen ekskavatör ile gerçekleştirilen yıkım tamamlandığında, uzun zamandır metruk haldeki bina ile birlikte görüntü kirliliği de ortadan kaldırılmış olacak.

Vatandaşların, can güvenliği için Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokağı bir süre daha kullanmamaları gerekiyor.