banner596

banner547

Son Dakika

Meteorolojiden ’zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.

KAYSERİ 20.10.2022, 14:38 20.10.2022, 14:41
Meteorolojiden ’zirai don’ uyarısı

Açıklama şu şekilde:

"Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; Kayseri il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin

dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Yorumlar (0)