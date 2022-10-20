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Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Meteorolojiden ’zirai don’ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.
KAYSERİ 20.10.2022, 14:38 20.10.2022, 14:41
Açıklama şu şekilde:
"Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; Kayseri il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin
dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.