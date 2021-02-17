banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Hakaretlerine devam ediyor...
Hakaretlerine devam ediyor...
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Meteorolojiden tipi uyarısı

Hafta başında Kayseri’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Kayseri’de kar kalınlığının 15 ile 30 santimetre arasında olmasını beklediklerini söyleyerek, “Kuvvetli rüzgar ve yağışın oluşturacağı tipiye karşı dikkatli olunmalı” dedi.

KAYSERİ 17.02.2021, 10:13
Meteorolojiden tipi uyarısı

Hafta başında Kayseri’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Kayseri’de kar kalınlığının 15 ile 30 santimetre arasında olmasını beklediklerini söyleyerek, “Kuvvetli rüzgar ve yağışın oluşturacağı tipiye karşı dikkatli olunmalı” dedi.

Kar yağışlarının hafta içinde aralıklı olarak devam edeceğini söyleyen Fatih Dağlı, “Son yaptığımız değerlendirme ile Pazar gününden itibaren yurdumuzu etkilemeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemler ile soğuk hava dalgası, pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanımızda etkilerini göstermeye başladı. Yağışlar Kırşehir ve Yozgat illeri başta olmak üzere, bölge genelinde yağışları almaya başladık. Yağışların etkisini Çarşamba günü de aralıklarla devam ettirmesini bekliyoruz. Yağışların özellikle kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklarla devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“15-30 santimetre arasında kar kalınlığı bekliyoruz”

Yağışların ardından Kayseri’de 15 ile 30 santimetre kar kalınlığı beklediklerini söyleyen Dağlı, “Yağışlar bölgemizi Perşembe sabahından itibaren terk etmeye başlayacak. Kar yağışları boyunca Pazar günü yapmış olduğumuz turuncu uyarıda yerden 15 ile 30 santimetre arasında yerde kar örtüsü bırakacağını, ulaşımda aksamalar olacağını ve buna karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması konusunda değerlendirmemizi yapmıştık. Hala aynı değerlendirme ve uyarılarımız geçerlidir. Yağışlar Çarşamba günü de bölge genelinde etkili olacak. Bugün yapılan son ölçümlerde Yozgat ilinde 19 santimetre kar yüksekliğine ulaşıldı. Kayseri’de kar yağışının sonunda yüksekliğin artarak 15-30 santimetre arası olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek”

Soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Fatih Dağlı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biliyorsunuz ki mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde sıcaklıklara maruz kalmıştık Şubat ayının özellikle ikinci haftasından itibaren. Yeni gelen soğuk hava dalgası ile beraber, sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak 9 ile 15 derece arasında düşeceğini ve bunun etkisini de hafta sonuna kadar bölgemizde gösterecek. Pazartesi günü ölçtüğümüz en yüksek sıcaklık 16 dereceyken, bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık değeri 1 derece civarında olacak. Bundan sonra Pazar gününe kadar da günlük beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerleri artı değerlere ulaşmayacak. Mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında altında seyredecek.”

“Rüzgarla oluşacak tipiye karşı dikkatli olunmalı”

Dağlı, kar yağışı ile birlikte beklenilen kuvvetli rüzgar sonrasında oluşacak tipiye karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyerek “Kar yağışının aralıklarla yoğun olarak devam edeceğini söylemiştik. Bir de beklediğimiz kuvvetli rüzgar ve fırtına hadiseleri var. Bunlar neticesinde elbette tipi hadisesi oluşacak. Bizim vatandaşlarımıza uyarımız da özellikle ulaşım anlamında aksaklıklara sebep olacak. Buzlanma ve donma da çok önemli. Bunlara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz. Meteoroloji genel müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminleri de dikkatle takip etmelerini öneriyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16