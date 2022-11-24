Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de etkili olması beklenen sağanak yağış ile ilgili uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (25.11.2022 Cuma) öğleden sonra Kayseri çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”