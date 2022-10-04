Meteoroloji uyardı: Kayseri’de hafta sağanak yağışlı geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, hava durumu ile ilgili verdiği bilgilerde, hafta boyu öğleden sonra sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Perşembe gününden itibaren özellikle Erciyes ve çevresinde gök gürültülü yağışlar beklediklerini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, “Bu hafta içerisinde Kayseri’de hava parçalı bulutlu ve öğleden sonraki saatlerde aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba günü parçalı bulutlu öğleden sonra da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Minimum 8, maksimum 23 derece sıcaklık bekliyoruz. Yine söylediğimiz gibi Perşembe günü öğleden sonraki saatlerde olmak üzere Erciyes Dağı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bir yağış bekliyoruz. Sıcaklık da 6 ile 23 derece arasında olacak” dedi.

Kılıç, vatandaşların sağanak yağışlara uygun olarak dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyerek, “Cuma günü sağanak gök gürültülü yağışlar devam ediyor öğleden sonraki saatlerde olmak üzere. Minimum 5 derece ve maksimum 23 derece olacak. Hafta sonu da öğleden sonraki saatlerde yine aynı ihtimaller devam ediyor. Sıcaklıklar da yine 5 ile 20 derece arasında olacak. Mevsim sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek ama haliyle geçiş mevsimindeyiz. Bir sonbahar yaşıyoruz. O yüzden öğleden sonraki saatlerde sağanak yağışlar beklendiği için vatandaşların yağışa uygun olarak dışarı çıkmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.