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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar geliyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de yarın sabah saatlerinde kar yağışının başlayacağı belirtildi.
KAYSERİ 27.01.2023, 16:23
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de yarın sabah saatlerinde kar yağışının başlayacağı belirtildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların Kayseri genelinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, tipi, görüş
mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."