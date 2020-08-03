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Mesire alanında silahlı maganda korkusu
KAYSERİ’DE MESİRE ALANINDA BELİNDEKİ TABANCAYI GÖSTERE GÖSTERE AİLESİYLE BİRLİKTE YÜRÜYEN SİLAHLI MAGANDA VATANDAŞLARI KORKUTTU.
KAYSERİ 03.08.2020, 09:46
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Kayseri’de mesire alanında belindeki tabancayı göstere göstere ailesiyle birlikte yürüyen silahlı maganda vatandaşları korkuttu.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan mesire alanına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, belindeki tabanca ile onlarca kişinin arasında yürüyen bir şahsı görünce korku yaşadı. Türk bayrağı arması olan tabancayı gizlemek yerine kemerine takan ve göstere göstere yürüyen şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şaşkınlığını atlatan bir vatandaş ise belindeki tabanca ile mesire alanına pikniğe gelen vatandaşların arasında yürüyen kişiyi cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.
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