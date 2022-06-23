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Mesire alanında kan donduran görüntü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

KAYSERİ 23.06.2022, 23:13
Mesire alanında kan donduran görüntü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Beştepeler Mesire Alanı’nda yürüyüş yapan bir kişi, ağaca asılı halde bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. İntihar ettiği düşünülen E.B.’nin (34) cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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