Mert Çetin ilk golünü attı

Kayserispor futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Kayserispor’un savunma futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Mert Çetin, Giresunspor ile oynanan maçın 45. dakikasında kafayla gol attı. Bu gol ile takımının maçtaki ilk golünü atan Mert, kendisinin de sezondaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kayserispor’a devre arasında Verona takımında kiralı olarak dahil edilen Mert Çetin bu sezon 4 maçta görev yaptı.