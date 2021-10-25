Mersinlilerden Belemedik gezisi

Kayseri “Mersinliler Platformu” tarafından düzenlenen Pozantı Belemedik gezisi büyük ilgi gördü.

100 Mersinlinin katıldığı aile gezisi trenle gerçekleştirildi. Sabah 07.00’de Adana’ya giden Erciyes Ekspresi ile hareket eden Mersinliler, akşam saatlerinde aynı trenle Kayseri’ye döndü. Pozantı’ya 10 kilometre mesafedeki Belemedik Tabiat Parkı’nda sonbaharın muhteşem güzelliklerini doya doya yaşayan Mersinliler, parkurda yürüyüşler gerçekleştirip, 1900’lerin başında tren yolunun inşası sırasında Almanlar tarafından yapılan tünel, lojman, hamam gibi tarihi taş yapılarla hastane, çeşme, hapishane kalıntılarını gezdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, ev sahibi olarak bizzat ilgilendiği Mersinliler Platformu mensuplarını karşıladıktan sonra, Belemedik’in tarihi ve başta anıt ağaçları olmak üzere doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.