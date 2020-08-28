"Merkezine insanı alan bir anlayış hakim"
TALAS BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ. EĞİTİMİ VEREN İLETİŞİM UZMANI FATİH AKBABA, TALAS BELEDİYESİ’NİN MERKEZİNE İNSANI ALAN BİR ANLAYIŞLA HİZMET ÜRETTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.
Talas Belediyesi’nde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi. Eğitimi veren İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, Talas Belediyesi’nin merkezine insanı alan bir anlayışla hizmet ürettiğine dikkat çekti.
4 günlük program kapsamında Beden Dili ve Adab-ı Muaşeret, İletişim Becerileri ve Motivasyon, Stres Yönetimi ve Kurumsal Aidiyet gibi konularda bilgiler veren İletişim Uzmanı Akbaba, programın sonunda önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan İletişim Uzmanı Akbaba, gayet enerjik ve uyumlu bir kitleyle karşılaştığını ifade ederek, “Talas Belediyesi, tüm çalışanlarıyla aile olmuş ve merkezine insanı alan bir anlayışıyla hizmet etmeyi prensip edinmiş. Biz bu programla, bu vizyonun bir parçası olduk. Gayet enerjik ve uyumlu bir kitleye eğitim vermek doğrusu çok keyifliydi. Gösterdikleri ilgi için başta Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere tüm Talas Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim.” dedi.
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