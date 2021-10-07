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Meltem Topaloğlu Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol genç oyuncu Meltem Topaloğlu’nu kadrosuna kattı.

KAYSERİ 07.10.2021, 10:50
Meltem Topaloğlu Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol genç oyuncu Meltem Topaloğlu’nu kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar son olarak İstanbul Üniversitesi forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Meltem Topaloğlu’nu transfer etti. Uzun vadeli sözleşme imzalayacak olan Bellona Kayseri Basketbol genç birkaç tane transfer yapmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Meltem Topaloğlu, Kayseri’ye gelerek takıma katılarak çalışmalara başladı.

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