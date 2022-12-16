MELMEK’te teraryum hazırlama kursu başladı

MELMEK çerçevesinde başlatılan farklı alanlar da ki kurslara bir yenisi daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi’nde teraryum hazırlama kursu başlattı.

Melikgazi belediyesi MELMEK çerçevesinde başlatılan kursların vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın farklı branşlar da eğitim ve yeni beceriler öğrenebilmeleri için birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimiz de bulunan kurslara yeni bir kurs daha açtık. Her bir kurslarımız kursiyerlerimiz tarafında yoğun ilgiyle karşılanıyor. Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesisimizde hafta da iki gün olmak üzere Salı ve Perşembe günleri saat 13.00’de başlayan teraryum hazırlama kursumuza çiçeklerle, dekorasyonla ve toprakla uğraşmasını seven, deneyimlemek ve yeni bir hobi sahibi edinmek isteyen tüm kadınlarımızı davet ediyoruz. Kursumuzda öğrendikleri bilgiler ve deneyimlerle kendileri üretip satma imkânı da sunuluyor. Kursiyerlerimiz kurslarımız da sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan atölyeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. Kurslarımız hakkında bilgi için www.melikgazi.bel.tr adresimizden ulaşabilir online başvurunuzu yapabilirsiniz ” dedi.