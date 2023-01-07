MELMEK Kurslarına kadınlardan yoğun ilgi

Farklı alanlarda birçok branşta kurs açan Melikgazi Belediyesi’nin MELMEK kursları kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Meslek edinme kurslarında kadın kursiyerler hem istediği mesleği öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Başlatılan kursların yoğun ilgi görmesiyle birlikte devam eden kurslar dışında farklı branşlarda kursların açılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “MELMEK çerçevesinde açtığımız kurslarımızın yoğun ilgi görmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Birçok branşta açılan kurslarımız dışında farklı alanlarda da kurslar açacağız. Çocuk meclisi, YKS, yaz kursu, MELMEK, havuz ve spor kursları olmak üzere 1 yılda toplamda 40 bin kişi kurslarımızda eğitim gördü. 20’den fazla alan 150’den fazla branşta kursumuz var. 16 sosyal tesis, 4 kurs merkezi, 2 köy okulunda eğitim veriyoruz" dedi.

Palancıoğlu, "Bohem tabak kursu, ev tekstili ve piko, adli kalem işleri, kadın giyim modelistliği, geleneksel el nakışları, Kuran-ı Kerim okuma, örgü atölyesi, Türk mutfağı, dekoratif geleneksel iğne teknikleri, okuma-yazma, okul öncesi çocuk gelişimi, dekoratif tablo yapımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı, teraryum hazırlama, keçe aksesuarları yapımı, takı, kuaförlük gibi kurslarımız kadınlar tarafında yoğun ilgi görüyor. Kadın kursiyerlerimizin katılım sağladıkları kurslarımız da eğitim dışında; sosyalleşme, el işi ve çabukluğu, kişisel gelişim gibi katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Yeni mesleklere ilgisi olan, iş ve sanat öğrenmek isteyen herkes belediyemizin ücretsiz kurslarından faydalanabilir. Kurs bilgisi ve detaylar için www.melikgazi.bel.tr adresimize ulaşabilir, online başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.