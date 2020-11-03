Melis Gülcan, “Milli takım kadrosuna seçildiğim için mutluyum”
A KADIN MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU’NA SEÇİLEN BELLONA KAYSERİ BASKETBOL’UN OYUNCUSU MELİS GÜLCAN, “MİLLİ TAKIM KADROSUNA SEÇİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM” DEDİ.
A Kadın Milli Takım Aday Kadrosu’na seçilen Bellona Kayseri Basketbol’un oyuncusu Melis Gülcan, “Milli Takım kadrosuna seçildiğim için mutluyum” dedi.
Bellona Kayseri Basketbol’un başarılı oyuncusu Melis Gülcan, Milli Takım kadrosuna seçildiğim için mutuyum. Türk bayrağını en üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en iyi şekilde oynayarak bu kadroda kalmaya çalışacağım” ifadesinde bulundu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde alınan ilk galibiyeti de yorumlayan Melis Gülcan, “Takım olarak sezona kötü başladık. Eksiklerimiz vardı. Günden güne nasıl bir takım olduğumuzu gösteriyorduk. Son maçımızda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Umarım ileriki maçlarda da bunu göstereceğiz” diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3