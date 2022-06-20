Melikgazi’ye yeni modern, sıhhi ve teknolojik büyükbaş kurban kesim ünitesi

Mimarsinan bölgesi Melikgazi Asfalt Şantiyesi’nin bulunduğu alanda küçükbaş ve büyükbaş kurban satış alanı oluşturduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu alanda modern, sıhhi ve teknolojik donanımlı kurban kesim ünitelerinin yapılacağını söyledi.

Kurban satış alanı oluşturarak bu alanın alt yapısını da tamamladıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir Kurban kesim ünitesi inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Melikgazi 600 bin nüfusu ile Kayseri ilinin yarısına hizmet vermektedir. Bu açıdan yapılacak kurban kesim ünitesi hem örnek olmalı hem de referans gösterilmelidir. Çalışmalara başladık bitmek üzere. Kursan Bayramı’na hazır olacak. Bir dizi koordinasyon ve işbirliği ile kurban kesim talepleri hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu sene daha temiz ve nezih bir alanda kurban kesimi yapılacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, kurban kesiminin kolaylıkla, kısa sürede ve vatandaşın mağdur edilmeden kurban ibadetini yapabilmesi için gerekli tüm çalışmaların yerine getirileceğini sözlerine ekledi.