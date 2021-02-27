Melikgazi’nin yeni tiyatro salonu tamamlandı

Melikgazi Belediyesi, hizmet binası içinde bulunan tiyatro salonunu yenileyerek daha ferah, nitelikli bir salonun çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Yeni düzenleme ile sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak olan tiyatro salonunun çok daha kullanışlı olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eski tiyatro salonunu çok amaçlı hale getirerek başta sinema, tiyatro ve konser gibi çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılabilecek bir altyapıyla yenileme yaptık. Yeni ses ve ışık sistemi yapıldı. Yaptığımız yeni salonumuz konserlere, sergilere ve oyunlara ev sahipliği yapacak. Belediye hizmet binamızda yer alan kentin entelektüel yaşamına büyük katkı sunan tiyatro salonumuz değişen yüzü ile yeni misafirlerini inşallah pandemi bittikten sonra yoğun bir şekilde kullanacağız. 300 kişilik kapasiteye sahip olan tiyatro salonunda engelli vatandaşlarımız içinde yeni bir alan oluşturuldu. Gelen talepler doğrultusunda konferans ve tiyatro salonumuzu kiraya da vererek kültür ve sanat etkinliklerinin sergilenmesine imkân tanıyacağız. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.