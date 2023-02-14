Melikgazi’nin Personel ve İş Makineleri ile Kahramanmaraş’a Desteği Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş deprem bölgesine daha önce gönderilen konteynerlere ilave olarak mobil WC, duş ve barınak olan yeni konteynerleri daha bölgeye yolladıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Maraş deprem bölgesine 100’ün üzerinde iş makinası ve 200’e yakın personel ile büyük bir destek verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tüm belediyeler olarak başta büyükşehirimiz olmak üzere tüm belediyeler deprem bölgelerine büyük bir destek ve hizmet veriyoruz. Zaman zaman sürekli alet ve ekipman, iş makinesi gibi ne ihtiyaç varsa gönderiyoruz. Melikgazi Belediyemizin şantiyesinden Maraş deprem bölgesine yeni konteynerler gönderiyoruz. Orada çalışan belediye personelimizin barınması için kullanılacak. Birde bölgede çok ihtiyaç olan bay, bayan WC ve duş konteynerleri gönderiyoruz. İnşallah Maraş merkezdeki en önemli bu ihtiyacı da çözmüş oluyoruz. Zaman zaman temin ettikçe bu tür ihtiyaçları karşılayacak şekilde malzemelerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Şuanda 100’e yakın ekipmanımız, personelimiz sürekli deprem bölgesinde hem tır indiriyor hem kurtarma faaliyetlerinde yer alıyor. Bir taraftan enkazları kaldırıyorlar, çöpleri topluyorlar. Ben mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu konteynerlerden defalarca gönderdik. İçinde ranza, yatak, yastık battaniyeler koyduk. Çünkü anlaşılan orada uzun süre kalacağız. Bundan dolayı da elimizden geldiğince oradaki personelimizin nitelikli bir alanda konaklaması ve sonrasında da vatandaşların gündüz hizmetine sunulması gibi, sağlık kabini olarak kullanılması gibi çeşitli amaçlarla kullanılıyor. En kısa zamanda bu felaketinde üstesinden geleceğiz. Cenabı Allah tüm vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifalar diliyoruz. Kayseri olarak deprem bölgesinde ki kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Cenab-ı Allah bir daha bizlere bu tür afetler, depremler göstermesin” dedi.