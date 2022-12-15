Melikgazi’nin işyerleri ihale ile satıldı

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait olan Kazım Karabekir, Tacettin Veli, Battalgazi ve Gülük Mahallesi’nde bulunan 10 adet işyerinin satışını gerçekleştirdi.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine yaklaşık 13 milyon TL katkı sağlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yatırımcılarımız için cazip işyerlerini satışa sunmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilçemizi geliştiriyor, prestijli mahalleler kuruyoruz. Kazım Karabekir, Tacettin Veli, Battalgazi ve Gülük Mahallesi’nde bulunan 10 adet işyerinin satışını ihale ile gerçekleştirdik. Gelişmeye açık olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı için hizmetlerimiz devam edecek. İşyerlerinin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine ilçemize hizmet olarak geri yansıyacaktır, yeni yatırımlara kaynak oluşturacak. İşyerlerini alan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah bereket versin. Hayırlı olsun” dedi.