Melikgazi’nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Melikgazi Belediyesi’nin 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursuları ara tatil döneminde çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara katılmak isteyen genç yetenekleri futbol kursuna davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sporun ve sporcunun gelişimi için her alanda yeni hizmetlere imza atmaya devam ediyor, gençlerimizin, çocuklarımızın spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için projeler geliştiriyoruz. Bir taraftan ilçemizi spor ve yürüyüşler yapılacak parklarla donatırken bir taraftan da çocuklarımız için çeşitli spor dallarında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Kurslarımızın hepsi dolu dolu geçiyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız için boş zamanlarını değerlendirme açısından kurslarımız oldukça faydalı. Futbol kursumuzda çocuklarımız hem zamanını en iyi şekilde değerlendirecekler hem de futbolu uzmanı antrenörlerden öğrenecekler. Yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz. Futbol kurslarımızda çocuklarımız boş zamanlarını daha verimli ve daha keyifli geçirme fırsatı yakalayacaklar” dedi.