Melikgazi’nin daireleri yarın satışa çıkıyor

Melikgazi Belediyesi’nin Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesinde satışa sunulan 50 dairesi için 7 Nisan Çarşamba günü saat 13.30’da ihale yapılacak.

Mahallelerdeki kentsel dönüşümün hem bölgeye hem de kente değer katacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 50 tane 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulan dairelerimizden 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi olmak mümkün. Kentsel Dönüşüm projelerimiz ile Melikgazi’miz dönüşüyor ve değişiyor. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı 7 Nisan Çarşamba günü, saat 13.30’da Melikgazi Belediye’mize bekliyoruz. Acil ihtiyaç olan yerlerde depreme dayanıklı, modern ve sosyal donatıya sahip konutlarımız ile Kayseri’nin yeni yüzlerini gün yüzüne çıkarmak için aralıksız çalışıyoruz. Ev almak isteyen vatandaşlarımıza yeni evlerinin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.