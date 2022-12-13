Melikgazi’nin akıllı yazılım sistemleri ile daha hızlı çözümler

Melikgazi Belediyesi personeline; kurum iletişim ve talep yönetim sistemi ULAKBEL ve yeni geliştirilen coğrafi bilgi sistemi başta olmak üzere Araştırma Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılımlar hakkında bilgi verildi.

Belediye personelinin bilinçlendirilmesi amacıyla ara ara eğitimlere devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor, hizmet ederken vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. İletişim ve talep yönetim sistemi kullanan vatandaş sayımız 150 bine ulaştı. Toplam çağrı sayısı 450 bin, toplam iş sayısı 700 bin oldu. Yaz döneminde 4 bin vatandaşımızın katıldığı anket sonucu vatandaşımızın süreçten memnuniyeti ise yüzde 80 olarak belirlendi. Talep sistemimiz artık sistemler arası akıllı sonuç üretecek. Melikgazi dijital talep asistanı çalışmaları başladı. Bu sayede vatandaşlarımız 7/24 talep iletip borç bilgisi, çöp toplama saatleri ve belediye işlemlerinin durumları gibi bilgileri herhangi bir sistem kullanmadan Whatsapp üzerinden alabilecekler. Sorunlara hızlı çözüm için tematik talep haritaları geliştirildi. Kurum coğrafi bilgi sistemleri bütünleşik ileri seviye coğrafi bilgi sistemlerine geçiyor" dedi.