Melikgazi’den sağlığa bir destek daha

Sağlığa ve sağlık yatırımlarına önem veren Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Pediatrik Hemotoloji, Onkoloji ve Pediatrik Kit merkezine destek olmaya devam ederek hastanenin mobilya tefrişatını da yapacak.

Hastane için gerekli tüm desteği sağladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitesi’nde Kayserili hayırseverler tarafından Türkiye’nin en modern Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi yaptırıldı. Üniversitede mevcut Çocuk Hastanesinin hemen yanında 8 bin metrekare alanda inşa ettirildi. Kendi grubunda Türkiye’de benzeri olmayan bir hastane olarak hizmet verecek olan hastanede çok sayıda poliklinik ve ayaktan tedavi odaları, talasemi ve hemofili hastaları için ayrı merkezler bulunacak. Melikgazi Belediyesi olarak her türlü maddi ve manevi desteğimiz devam edecek. Bizde Melikgazi olarak Erciyes Üniversitesi Pediatrik Hematoloji, Onkoloji ve Pediatrik Kit merkezine mobilya tefrişatı yapacağız. Hastaneye daha öncede teras temeli yapımı, geçiş ve bağlantıyı sağlamak üzeri bir galeri yapmıştık. Ayrıca kapı montajları işinde de destek olacağız. Belediye olarak sağlığa ve sağlık yatırımlarımıza önem veriyoruz. İlçemizde ihtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirerek, 6 mahallede 6 Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu yapıyoruz” dedi.