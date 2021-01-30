Melikgazi’den pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Melikgazi Belediyesi Hürriyet Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerindeki esnafa sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ikram etti.

Esnafa her türlü destek olduklarını kış mevsimi nedeniyle pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman esnafımıza, vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelerimize ayrı ayrı ulaşmaya gayret ediyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için kıymetli. Kış günlerinde bizler için tezgâhını açan pazar esnafımıza sıcak çorba ikram edelim içleri ısınsın istedik. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler dilerim. Sosyal belediyeciliğin getirmiş olduğu imkânları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Sıcak çorba ikramı vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.