Melikgazi’den Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel 3 bin 838 fidan

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gençlerle birlikte, Yeşilyurt Mahallesi’nde 3 bin 838 adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Büyük bir ağaçlandırma günü bugün. Bu çerçevede birçok alanda ağaçlandırmalar yapılıyor. Biz de belediye olarak bugün Yeşilyurt Mahallemizde ağaçlandırmaya aynı şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla bugün 3 bin 838 adet fidan dikiyoruz. Bizim bir sloganımız vardı. Fidan değil ağaç dikiyoruz. Dolayısıyla 5 yaşında, 10 ila 50 yaşına kadar devasa ağaçları dikiyoruz. Birçok şehirden ağaç alarak Kayseri’ye transfer ediyoruz. Böylece Melikgazi’miz zamandan kazanıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz 10 sene bekleyeceğine 10 yaşındaki ağacı dikip zamandan kazandık. Dolayısıyla Melikgazi daha güzel daha yeşil hale geliyor. Geçtiğimiz hafta Ödemiş’ten, Bursa’dan yaklaşık 20.000’e yakın yeni ağaçlar aldık. İnşallah bu kış döneminde ve ilkbahar döneminde toprakla buluşturacağımız mavi serviler, çınarlar ve farklı türde ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu şekildeki etkinliklerle sürekli ağaç dikimi yapacağız. Daha yeşil nefes alan bir Melikgazi oluşturuyoruz. Ben gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ağaç dikmesi, çevreyi koruması önemli; onlara bakması önemli. Buda eğitimin bir parçası. İnşallah ülkemizin geleceği onlara emanet. Onlara ne kadar destek verirsek, onlar ne kadar güzel bir şekilde yetişirse bu ülkenin geleceği o kadar güzel olur. ’Fidan Değil Ağaç’ dikerek Melikgazi’mize on yıllar kazandırıyor, Türkiye Yüzyılına nefes oluyoruz" dedi.